Тбилиси, 20 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Система здравоохранения Грузии из-за роста темпов распространения коронавируса в стране испытывает самую большую нагрузку за всё время. Об этом сообщила на брифинге замглавы минздава республики Тамар Габуния.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

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«Госпитальный сектор испытывает максимальную нагрузку. Мобилизовано до 7700 коек. Таким образом, мы приближаемся к максимуму возможностей госпитального сектора — 8 тыс. коек», — сказала представитель минздрава.

Габуния отметила, что всего в больницах Грузии находятся более 7300 пациентов с COVID-19. Из них около 350 находятся в реанимации. Большинство случаев заражения в стране, по словам замглавы минздрава, вызваны штаммом «Дельта».

Стоит отметить, что в августе в Грузии были зафиксированы самые высокие за время пандемии суточные показатели по числу выявленных случаев заражения коронавируса и по количеству смертей среди пациентов с COVID-19.