Уровень заболеваемости COVID-19 в Хабаровском крае выше среднероссийского
Хабаровск, 20 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Роспотребнадзор Хабаровского края просит полицию помочь справиться с распространением COVID-19 в регионе. Правоохранительным органам предложили лучше следить за соблюдением карантинных мер, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».
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Поводом для такой просьбы стала ситуация с заболеваемостью коронавирусом на территории края. Обстановка не улучшается и остаётся хуже, чем в среднем по России.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке и Сахалине снизили количество коек в ковидных госпиталях и заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом. В Камчатском крае такой результат объяснили масштабной прививочной кампанией.