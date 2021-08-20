Хабаровск, 20 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Роспотребнадзор Хабаровского края просит полицию помочь справиться с распространением COVID-19 в регионе. Правоохранительным органам предложили лучше следить за соблюдением карантинных мер, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

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Поводом для такой просьбы стала ситуация с заболеваемостью коронавирусом на территории края. Обстановка не улучшается и остаётся хуже, чем в среднем по России.

«Мы уже третью неделю стоим примерно на одних и тех же цифрах безо всякого снижения уровня заболеваемости. По-прежнему более 300 человек в сутки заболевают. Это выше среднего суточного показателя по России — 14 заболевших на 100 тысяч населения. А нашем регионе мы регистрируем 24 инфицированных ежедневно на 100 тысяч населения. У нас опять растёт доля заболевших граждан пожилого возраста. Несколько выросла заболеваемость несовершеннолетних. Сильно увеличилось число заболевших в категории от 0 до 2 лет», — прокомментировала ситуацию в Хабаровском крае руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Зайцева.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке и Сахалине снизили количество коек в ковидных госпиталях и заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом. В Камчатском крае такой результат объяснили масштабной прививочной кампанией.