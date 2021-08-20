Тбилиси, 20 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 46 389 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4743 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 20 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 506 040 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 440 370 победили инфекцию, в том числе 3393 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6649 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 59 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7238 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3458.

Днём ранее в Грузии после проведения 49 468 тестов выявили 4921 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 4471 человека, умерли за сутки 58 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 59 случаев смерти пациентов с COVID-19 за сутки является «рекордом» для Грузии с начала пандемии. Ранее максимальное значение этого показателя в стране зафиксировали 19 августа — 58 умерших пациентов за сутки.