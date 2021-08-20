Джакарта, 20 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство пытается получить дополнительные поставки вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

По словам президента, власти Индонезии намерены увеличить запас вакцин до 430 млн доз.

«Мы пытаемся получить столько вакцины, чтобы к концу года вакцинировать более 200 млн человек», — заявил глава государства.

Правительство Индонезии намерено привить от коронавируса 208 265 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезииобъяснила, что вопрос об обеспечении равенства вакцин становится все более насущным.