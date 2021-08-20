Сеул, 20 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 501 043 человека. Об этом 20 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 20 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 24 812 397 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 48,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 11 026 536 человек, а препаратом Pfizer — 10 780 399 человек, препаратом Janssen — 1 129 782 человека, Moderna — 1 875 680 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 292 232 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 11 106 027 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2052 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 232 859.

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