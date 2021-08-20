Москва, 20 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Нефть 19 августа отметила шестой день падения кряду, обновив минимумы середины мая в районе $65,55 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«К концу дня нефть марки Brent сократила потери на доллар, а сегодня, 20 августа, пытается вернуться к росту, хотя импульс восстановления пока выглядит слишком робким, чтобы говорить о развороте.

На этой неделе нефть энергично дешевеет под влиянием ряда медвежьих факторов, во главе которых — беспокойство по поводу перспектив спроса из-за пандемии.

Этот же драйвер обусловил уклонение от рисков на мировых площадках, а слабая статистика из Китая только подлила масла в огонь.

Еще одним катализатором падения Brent послужило повсеместное укрепление доллара, который достиг пятимесячных максимумов благодаря ястребиной риторике Федрезерва.

Перспективы ужесточения монетарной политики в период повышенной экономической неопределенности на фоне распространения штамма дельта заставляет игроков избавляться от высокодоходных активов, включая нефть.

Сегодня на фондовых площадках сохраняется негатив, а доллар держится устойчиво. Это говорит об ограниченном потенциале восстановления нефтяных цен и сохранении понижательных рисков.

Так, если в течение дня бегство от рисков усилится, Brent рискует вернуться под отметку $66 и, возможно, даже обновить трехмесячные минимумы», — считает эксперт.

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