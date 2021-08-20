Канберра, 20 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Выступая вечером 19 августа в эфире телеканала Nine News, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон фактически признал, что стране придется научиться жить с высоким числом случаев COVID-19, поскольку «Дельта"-вариант коронавируса продолжает распространяться по всей стране.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

В разговоре с ведущей телеканал Моррисон заявил, что цель его правительства сейчас заключается в том, чтобы достичь «того момента, когда мы должны научиться жить с этим ковидом так же, как и с обычным гриппом».

«Раньше, то есть еще до появления штамма «Дельта», мы могли сдерживать его и не обходиться без локдаунов», — заявил премьер-министр.

«Дельта» становится подавляющим штаммом не только в Австралии, это происходит в Сингапуре, Европе, Великобритании, США, и это не критика какой-либо из этих стран», — заметил Моррисон.