Москва, 20 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Самые ощутимые в России последствия изменения климата ждут Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области, сообщила директор Института глобального климата и экологии им. Израэля Росгидромета Анна Романовская.

Климат

«Если рассматривать ситуацию по всей территории России и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах европейской части страны — наиболее густонаселенных районах», — сказала она РИА Новости.

Она отметила, что в плане климатических рисков на первом месте находится Крым — на полуострове растёт температура воздуха, количество и интенсивность осадков, а также число опасных явлений и засух. Вторым в рамках расчета рисков после Крыма идёт Ставропольский край. Далее — Курская и Воронежская области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный центр данных о снеге и гололеде США зафиксировал самый сильный ливень в горах Гренландии с 1950 года.

Аномальное явление зафиксировали ещё 14 августа. В этот день температура на полярном острове поднялась выше нуля в третий раз за десятилетие. Тёплый воздух спровоцировал дождь, во время которого на ледяной щит вылилось 7 млрд тонн воды.

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