Осло, 20 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Согласно новой статистике TØI (Института экономики транспорта) в Норвегии, передвижение на электросамокате намного опаснее, чем ходьба пешком или езда на велосипеде. Об этом 19 августа сообщила шведская газета Aftonbladet.

Электросамокат

«По нашим оценкам, риск получения травм при езде на электросамокате в 5−7 раз выше, чем при езде на велосипеде», — заявил исследователь Торкель Бьёрнскау в ходе своего публичного выступления в рамках мероприятия Arendalsuka.

Отмечается, что исследователи пришли к такому выводу на основе статистики происшествий на дороге в Осло, в одном из городов Европы, где больше всего электросамокатов.

Отмечается, что 40% инцидентов при использовании данного вида транспорта связаны с употреблением алкоголя.