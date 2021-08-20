Передвижение на электросамокате опаснее, чем езда на велосипеде — TØI
Осло, 20 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Согласно новой статистике TØI (Института экономики транспорта) в Норвегии, передвижение на электросамокате намного опаснее, чем ходьба пешком или езда на велосипеде. Об этом 19 августа сообщила шведская газета Aftonbladet.
«По нашим оценкам, риск получения травм при езде на электросамокате в 5−7 раз выше, чем при езде на велосипеде», — заявил исследователь Торкель Бьёрнскау в ходе своего публичного выступления в рамках мероприятия Arendalsuka.
Отмечается, что исследователи пришли к такому выводу на основе статистики происшествий на дороге в Осло, в одном из городов Европы, где больше всего электросамокатов.
Отмечается, что 40% инцидентов при использовании данного вида транспорта связаны с употреблением алкоголя.