Тирасполь, 20 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В ходе 422 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 38 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 616 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 913 человек, в том числе 26 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1265 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зарегистрировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 657 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 30 человек.

Стоит отметить, что в ПМР продолжает действовать масочный режим. За его нарушение предусмотрен штраф в размере 460 рублей.