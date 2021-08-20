Канберра, 20 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. 20 августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил перед журналистами, что локдауны, возможно, в скором времени и уйдут в прошлое, однако антикоронавирусные ограничения останутся. В свою очередь в тот же день главный казначей Австралии Джош Фриденберг написал у себя в Twitter, что жить в условиях постоянного локдауна невозможно.

Simon Clancy Австралия

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«Мы не можем жить в условиях локдауна всегда, и мы должны научиться жить рядом с ковидом», — отметил чиновник.

Фриденберг также отметил, что достижения 70—80-процентного показателя по числу полностью привитых австралийцев является путем к «открытию экономики и предоставлению надежды в будущее».

«Глупо думать любому, кто живет в Австралии, что мы на самом деле можем уничтожить этот вирус. Нет, мы не может. Ни одна страна еще этого не сделала», — написал казначей.