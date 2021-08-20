Канберра, 20 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. 51% австралийцев получил, по крайней мере, одну из двух доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщается на странице министерства здравоохранения Австралии в Twitter 20 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Так, по состоянию на 19 августа, одну прививку получили 10 519 590 жителей страны. Это означает, что массовая иммунизация первым компонентом ковид-вакцины охватила 51,0% населения.

5 958 723 человека считаются полностью привитыми от COVID-19. Это соответствует 28,9% взрослого населения.

За последние сутки в Австралии было поставлено 303 304 прививки от COVID-19.