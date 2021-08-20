Окленд, Новая Зеландия, 20 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. 20 августа правительство Новой Зеландии приняло решение о продлении локдауна в стране на пять дней. В то же время, выступая в ходе пресс-конференции, глава правительства Джасинда Ардерн отметила, что сейчас город Окленд является эпицентром нынешней вспышки коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

В свою очередь генеральный директор министерства здравоохранения страны Эшли Блумфилд сообщил, что локдаун в Окленде может продлиться и после следующего вторника (24 августа).

Премьер-министр Ардерн отметила, что, хотя маленький Окленд был эпицентром нынешней вспышки, это стало проблемой для всей Новой Зеландии.

Напомним, что «нулевым пациентом» в Австралии в нынешней цепочке заражений стал мужчина, вернувшийся недавно из австралийского Сиднея в Окланд.