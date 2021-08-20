Москва, 20 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Злоумышленники усовершенствовали схемы обмана жителей России с помощью резервного счета, на который надо переводить деньги, чтобы якобы их спасти, рассказала РИА Новости руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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По её словам, мошенники звонят потенциальной жертве и предупреждают, что со счетов хотят украсть деньги. Для защиты, говорят мошенники, средства надо перевести на «временный счет», после чего на почту пользователя приходят поддельные письма из банков и якобы Центробанка, в которых указаны данные о том, что средства находятся в безопасности.

Кроме того, добавила специалист, жертву пугают уголовным преследованием за «распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ», если она попытается позвонить в банк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к появлению новой схемы мошенничества привело изменение условий пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. Граждане начали получать сообщения от мошенников, где утверждалось, что мессенджер станет платным для пользователей, которые не перешлют эти сообщения другим контактам. За пересылку СМС-сообщения взимается плата.

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