Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В преддверии 105-летия со дня рождения лауреата Государственной премии РСФСР имени М. Горького, известного донского писателя и журналиста Анатолия Калинина в Ростовской области состоится ряд памятных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Писатель Анатолий Калинин

Творческие встречи состоялись в казачьих станицах Старочеркасской и Раздорской. Библиотеки Ростова-на-Дону подготовили цикл мероприятий в память об авторе повести «Цыган». В рамках проекта «Литературный туризм» участникам онлайн-встреч расскажут о жизни и творчестве писателя. Также подготовлены библиорепортаж, краеведческое литературное онлайн-досье, литературный час, громкие чтения отрывков из романа «Суровое поле», вечер-портрет.

«Не жалей себя, не надо. Никто другой не сможет пройти твою дорогу. Только ты сам. И не уставай в пути… Земля не может утомить идущего. Утомляют злость, неверие, отчаянье и одиночество. Лишь бы оставалось впереди то, к чему стремишься, лишь бы не оказалось позади то, к чему спешишь», — так говорил Калинин.

21 августа в доме культуры на хуторе Пухляковский состоится концерт с участием донских творческих коллективов.

ИА REGNUM напоминает, что Анатолий Калинин — один из последователей шолоховских традиций в литературе — родился в станице Каменской. С 1932 года работал в районных и областных газетах на Дону, Кубани, в Кабардино-Балкарии. В годы Великой Отечественной войны Анатолий Калинин был фронтовым корреспондентом газеты «Комсомольская правда». Известный писатель и журналист Анатолий Калинин скончался в Ростовской области в 2008 году на 92-м году жизни.