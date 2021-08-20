Сеул, , 09:42 — REGNUM Спецсамолёт, который, как считается, используется главой КНДР Ким Чен Ыном, совершил полёт из Пхеньяна на восточное побережье страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на публичный сервис Flightradar24, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Самолет авиакомпании Air Koryo Fedor Leukhin

По данным сервиса, реактивный самолёт Ан-148 Air Koryo был замечен в небе над Пхеньяном 19 августа около 09:08 по местному времени. Предполагается, что самолёт направился в город Вонсан провинции Канвондо, где расположена вилла главы КНДР.

Кто находился на борту самолёта неизвестно, поскольку в Северной Корее используют два самолёта Ан-148. Северокорейский лидер чаще всего пользуется лайнером с регистрационным номером P-671, однако в этот раз в небе был замечен самолёт с регистрационным номером P-672.