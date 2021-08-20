Сеул, 20 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Спецсамолёт, который, как считается, используется главой КНДР Ким Чен Ыном, совершил полёт из Пхеньяна на восточное побережье страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на публичный сервис Flightradar24, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Fedor Leukhin Самолет авиакомпании Air Koryo

По данным сервиса, реактивный самолёт Ан-148 Air Koryo был замечен в небе над Пхеньяном 19 августа около 09:08 по местному времени. Предполагается, что самолёт направился в город Вонсан провинции Канвондо, где расположена вилла главы КНДР.

Кто находился на борту самолёта неизвестно, поскольку в Северной Корее используют два самолёта Ан-148. Северокорейский лидер чаще всего пользуется лайнером с регистрационным номером P-671, однако в этот раз в небе был замечен самолёт с регистрационным номером P-672.