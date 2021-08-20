Чолпон-Ата, Киргизия, 20 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании межправительственного совета ЕАЭС подчеркнул необходимость «для экономик наших стран» скорейшего создания нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

«Мы убеждены, что одним из ключевых составляющих эффективного развития союза является последовательная и прозрачная работа, направленная на создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Эффективное использование энергетического потенциала союза может стать ответом на многие вызовы, способствуя укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию экономики наших стран», — сказал Пашинян.

Армения является единственным государтвом-членом ЕАЭС не имеющим общей границы с другими государствами-членами союза и в то же время не имеющим значительных разведанных запасов углеводородов.