Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. На фармацевтическую базу Петербурга поступила очередная крупная партия препарата для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в составе 38 400 комплектов из двух доз. Как сообщили 20 августа в пресс-службе Смольного, препарат расфасован по две дозы в ампуле.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Ранее, как уже сообщалось, в Петербург доставили 132 904 дозы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», а также 6240 комплектов двухкомпонентной вакцины «КовиВак».

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь призвал «сделать прививку тех, кто еще этого не сделал».

Напомнив о выборе вакцины и большом количестве прививочных пунктов, Беглов заявил: «Впереди новый учебный год, дети, их родители, бабушки и дедушки возвращаются после летнего отдыха, возрастает нагрузка на общественный транспорт. Мы не должны допустить взрывного роста заболеваемости, а это сейчас зависит от каждого из нас».

Записаться на прививку в Петербурге можно через телефонную службу «122», сайт www.gorzdrav.spb.ru, портал «Госуслуг», а также через колл-центры поликлиник.

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировали более 1,4 млн человек, из них более 1,2 млн полностью закончили цикл вакцинации. Взрослое население города составляет более 4,3 млн человек.