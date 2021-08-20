Токио, 20 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии планирует запросить на 2022 финансовый год (начинается в апреле) военный бюджет в размере 5,4 трлн иен ($49,1 млрд), который вновь станет рекордным для страны. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 20 августа сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Чтобы получить возможность увеличения военных расходов, правительство премьер-министра Ёсихидэ Суги намерено досрочно пересмотреть утверждённый в конце 2018 года и рассчитанный до 2023 года пятилетний оборонный план, на реализацию которого в бюджете Японии было заложено около 27,47 трлн иен ($250 млрд).

Военное ведомство за счёт роста расходов рассчитывает нарастить оборонный потенциал отдалённых островов в Восточно-Китайском море, где всё активнее действует Китай. Порядка 300 млрд иен ($2,7 млрд) планируется направить на развитие оборонных технологий, в числе которых упоминается разработка систем противодействия БПЛА. Дополнительные средства также будут направлены на закупку новой техники, такой, как истребители пятого поколения F-35, транспортные корабли и беспилотные подводные аппараты.

Напомним, что в 1976 году правительство Такэо Мики приняло решение стараться удерживать оборонный бюджет страны в рамках 1% от ВВП. До последнего времени бюджет японского оборонного ведомства, за рядом исключений, несмотря на рост оставался в этих рамках. В 2021 году расходная часть бюджета Японии составила 106,6 трлн иен (свыше $1 трлн). На военные расходы из них было направлено 5,34 трлн иен (около $48,6 млрд), что являлось для страны рекордным показателем.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР осудили переоборудование вертолетоносца ВМС Японии «Идзумо» под истребители F-35B, назвав такую модернизацию «агрессивной».