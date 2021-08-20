Москва, 20 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Центры госуслуг «Мои документы» в Москве с 20 августа начали принимать посетителей без предварительной записи, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Флагманский центр государственных услуг «Мои документы» в ТЦ «Колумбус»

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«С 20 августа все центры госуслуг «Мои документы» вновь принимают посетителей в обычном режиме. Предварительная запись отменена», — говорится в информации на сайте.

В мэрии пояснили, что решение приняли из-а стабилизации эпидемиологической обстановки в городе. При этом жители, которые оформили предварительную запись, смогут прийти как в назначенное время, так и выбрать любое другое.