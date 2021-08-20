Лондон, 20 августа, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Bentley показал первые клиентские экземпляры родстера Bacalar Car One и реплику (копия внешне идентична оригиналу) довоенной модели Team Car No.2 под названием Blower. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Bentleymedia.com Bentley Bacalar и Blower Continuation Series

Тираж каждой новинки равен 12 единицам.

Родстер окрашен в матовый серебристо-кремовый цвет под названием Atom Silver. Blower получил зелёный оттенок Birkin Green.

За основу Bacalar взят кабриолет Continental GTC. Однако от этого авто родстеру перешли только дверные ручки. Кузов Bacalar сделан из углепластика. Что же касается салона, то в его отделке применено дерево Riverwood, которое растёт в торфяных болотах Англии. Возраст этих деревьев достигает 5000 лет.

Реплика Team Car No.2 окрашена в зеленый оттенок Birkin Green, а в качестве силового агрегата у машины «четвёрка» рабочим объёмом 4,4 литра с нагнетателем Amherst Villiers. Из современных новшеств в модели только электрический топливный насос.

Ранее тюнинг-ателье DC Customs переделало в Британии представительский Bentley Flying Spur («летящая шпора») с кузовом пикап. Этот автомобиль изготовлен на основе модели 2005 модельного года с шестилитровым мотором W12.

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