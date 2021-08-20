Канберра, 20 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Австралии некоторые антикоронирусные меры, вероятно, останутся в силе, даже если будут достигнуты пороговые значения вакцинации от COVID-19. В то же время эпидемиологическая ситуация в стране, скорее всего, будет развиваться таким образом, что число новых случаев заражений уже более не будет являться ключевым показателем. Об этом 20 августа в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

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"Отслеживание контактов и самоизоляция по-прежнему будут частью нашей будущей жизни», — отметил Моррисон.

Премьер-министр также заявил, что стране скоро придется прекратить обращать такое пристальное внимание на подсчет новых случаев и вместо этого обратиться такому показателю как число госпитализированных:

«Мы должны перейти к тому этапу, когда мы перестанем сосредотачивать внимание на новых случаях [коронавируса]».