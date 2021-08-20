Екатеринбург, 20 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В первые шесть месяцев 2021 года в Свердловской области почти на 48% увеличилась естественная убыль населения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Свежие данные представил Свердловскстат.

Густав Климт. Жизнь и Смерть

По данным ведомства, в первой половине 2021 года умерли 32 717 человек и родились 20 876 человек. Таким образом, естественная убыль составляет 11 841 человек (+ 47,7% к показателям предыдущего года).

Смертность увеличилась почти на 10% (с 29 171 до 32 717 смертей).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в регионе зафиксировали «рекордное» число летальных случаев COVID-19.