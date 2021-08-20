Сухум, 20 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. 119 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 19 августа в ходе 488 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 249 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 50 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 24 067 носителей SARS-CoV-2. Из них 19 408 признаны выздоровевшими, данных о выздоровевших за последние сутки нет. Всего в стране скончались 357 пациентов с диагнозом COVID-19, из которых трое — в течение последних суток.

Днём ранее в Абхазии выявили 135 новых носителей коронавируса в результате 481 исследования. Выздоровевшими медики признали 23 человека, скончались четыре пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Сухуме начал работать мобильный госпиталь Минобороны России, прибывший из Ставропольского края. В нём лечатся 15 человек из общего числа пациентов с COVID-19 в республике.