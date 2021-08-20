Москва, 20 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Спрос на туристические путевки в Доминиканскую Республику после возобновления Россией авиационного сообщения с этой страной вырос до значений, которые были до пандемии коронавируса, а их стоимость снизилась до уровня цен на поездку в Турцию или Египет. Об этом 20 августа сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туристической отрасли и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

По данным компании «Интурист», спрос на туры в Доминикану увеличился на 225% по сравнению с 2019 годом.

«В данный момент около 50% туров продаются с заездами в ближайший месяц. Еще около 35% — с заездами в октябре и ноябре, и 15% туристов планируют провести на побережье Атлантического океана и Карибского моря новогодние праздники», — рассказали в пресс-службе «Интуриста».

Также вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал, что на данный момент туры в Доминиканскую Республику можно приобрести по цене 120−140 тыс. рублей на двоих, и это сравнимо с ценой туристических поездок в Турцию или Египет. При этом в компании «Интурист» отметили, что такая цена на 40−60% ниже, чем обычно стоят туры в Доминикану.

Кроме того, Горин уточнил, что в настоящее время рейсы между Россией и Доминиканской Республикой вылетают со стопроцентной загрузкой, чего не наблюдалось в 2019 году.

Отметим, авиационное сообщение между Россией и Доминиканой было возобновлено с 9 августа, а до того почти в течение года приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции.