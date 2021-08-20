Канберра, 20 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. За последние сутки в Австралийской столичной территории коронавирусная инфекция была выявлена еще у 12 человек. 11 случаев заражения были связаны с предыдущими случаями в то время, как причины инфицирования еще одного человека устанавливаются. Об этом 20 августа в ходе пресс-конференции сообщил глава столичного правительства Эндрю Барр, передает телеканал Nine News.

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Сейчас в Канберре и ее пригородах зафиксировано 95 активных случаев протекания COVID-19, более 20 000 человек находятся на карантине.

В свою очередь Барр отметил, что граждане в столице чрезвычайно ответственно подошли к соблюдению действующего в Канберре локдауна. За последние 24 часа было проведено более 150 проверок на предмет соблюдения режима самоизоляции, а также 85 проверок различных предприятий.

При этом на дорогах полицейские остановили 760 машин, 12 из которых они развернули, поскольку причина поездки не была жизненно необходимой.