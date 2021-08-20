Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Группа независимых исследователей под эгидой Европейского университета в Санкт-Петербурге доказала, что прививка от коронавируса препаратом «Спутник V» при последующем возможном заражении вирусом SARS-CoV-2 в пять раз снижает у пациента вероятность тяжелого течения болезни.

Дарья Драй ИА REGNUM Ампулы с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V")

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Исследование в ходе третьей волны пандемии в Санкт-Петербурге провели ученые из Европейского университета, Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), Первого медицинского университета в Санкт-Петербурге и Тарусской больницы.

Исследователи собрали информацию о 13 894 пациентах, из которых 495 были госпитализированы в больницу в период с 3 июля по 9 августа 2021 года, остальные 13 399 человек — пациенты с COVID-19, чье состояние позволяло находиться дома, в те же даты их наблюдали амбулаторно.

Пациенты сообщали о количестве доз и датах вакцинации, информация о типах вакцин не собиралась. Однако, по официальным данным, к 27 июля 2021 года 96% петербуржцев, получивших хотя бы одну дозу, были привиты именно «Спутником V».

«Завершенный курс вакцинации снижал шансы тяжелого течения инфекции на 81%. Также почти в пять раз уменьшались шансы развития тяжелого — более 50% по данным КТ — поражения легких. Среди пациентов с поражением более 75% по данным КТ не было тех, кто прошел полный курс вакцинации», — отметил Михаил Черкашин, заместитель главного врача по медицинской части МИБС.

Как добавляет соавтор исследования, врач-терапевт и кардиолог Тарусской больницы Артемий Охотин, «мы увидели, что даже если вакцина не защитила от инфицирования, она защитит от поражения легких любой тяжести и дыхательной недостаточности».