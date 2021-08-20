Сидней, Австралия, 20 августа, 2021, 08:59 — ИА Регнум. 20 августа премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Глэдис Бережиклян заявила, что действующий локдаун в Сиднее и его окрестностях будет продлен до конца сентября. Многие жители столичного Сиднея не согласны с решением властей и намерены провести акции протеста 21 августа. Выступая на пресс-конференции, министр полиции штата Дэвид Эллиот заявил, что в таком случае все протестующие подвергнутся наказанию «по всей строгости закона», передает телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

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Министр Эллиот призвал людей не подвергать опасности свою семью, друзей и близких и не участвовать в массовых акция, поскольку уровень распространения коронавируса в Сиднее высок как никогда.

«Послание жителям Нового Южного Уэльса заключается в следующем: оставайтесь дома … Хотите выйти завтра на улицы и подвергнуть опасности жизнь всех, кого вы любите, и тем самым продлить локдаун? Тогда пожалуйста», — заявил Эллиот.

«Это не бином Ньютона: выходите на улицу — рискуете продлить локдаун», — добавил министр.