Сухум, 20 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Медики мобильного госпиталя Минобороны России, прибывшего в Сухум для помощи в борьбе пандемией, начали принимать первых пациентов 19 августа. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

Publicdomainpictures.net Госпиталь

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По данным журналистов, в развёрнутом госпитале есть приёмо-сортировочное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное и инфекционное отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации. Кроме того, у российских военных медиков есть диагностическая лаборатория.

Госпиталь разместился на территории санатория «Айтар». Там медики подготовили 100 мест для пациентов с COVID-19.

Напомним, мобильный госпиталь МО РФ 16 августа отравился из Будённовска Ставропольского края в Абхазию по просьбе местных властей. В Сухум он прибыл 17 августа, преодолев 800 километров.