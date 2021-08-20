Сидней, Австралия, 20 августа, 2021, 08:56 — ИА Регнум. За последние сутки в Новом Южном Уэльсе было зарегистрировано 644 новых случая коронавируса и четыре случая смерти от COVID-19. На фоне нестабильной эпидемиологической ситуации власти самого густонаселенного штата приняли решение продлить локдаун в Сиднее и его пригородах. Об этом 20 августа сообщил телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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На пресс-конференции премьер-министр штата Глэдис Бережиклян заявила, что локдаун в районе Большого Сиднея будет продлен до конца сентября. 23 августа в городе также вступит в силу ряд новых ограничений.

Бережиклян отметила, что эти новые ограничения являются «окончательным списком мер, которые мы можем принять» для борьбы с нынешней вспышкой SARS-CoV-2.

Среди прочего, в городе будет введен комендантский час с 21:00 до 5:00. Прогулка на свежем воздухе будет ограничена одним часом.