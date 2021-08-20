Сеул, 20 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Индекс цен на товары производителей в Южной Корее продолжает расти на протяжении девяти месяцев подряд. Об этом 20 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Harsha K R Арбуз

Согласно опубликованным данным, в июле 2021 года индекс цен на товары производителей составил 110,02 пункта, что на 0,7% больше чем в июне текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 7,1%.

Стоимость сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства выросла на 2,4%. В частности, стоимость арбузов увеличилась на 40,1%, шпината — на 76%, куриного мяса — на 18,4%.

Цены на промышленные товары также увеличились на 1%. В частности, стоимость угля и нефтепродуктов выросла на 5,1%, металлопродукции — на 1,6%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.