Вашингтон, 20 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В 2022 году американская компания Tesla намерена представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Об этом 19 августа заявил на корпоративной пресс-конференции глава компании Илон Маск.

Цитата из х/ф «Я, робот». Реж. Алекс Пройас. 2004. США Мы, роботы

Как рассказал Маск, прототип робота будет высотой в человеческий рост (около 172 см) и весом порядка 56 кг.

При этом он добавил, что Tesla Bot предполагается оснащать системой искусственного интеллекта и набором датчиков, которые в настоящее время уже применяются на электромобилях Tesla.

«Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах», — сказал глава компании.

Также Маск уточнил, робот будет создаваться из легких материалов и на месте лица у него будет монитор, на который будет выводиться полезная информация.

«Предполагается, что он будет дружелюбным», — пошутил глава Tesla и указал, что робот создается для «выполнения сложных и скучных задач» и сможет ходить за покупками. Вместе с тем Маск добавил, что Tesla Bot планируется представить «в течение следующего года».

Отметим, антропоморфный робот имеет схожее с человеком строение и аналогичные особенности.