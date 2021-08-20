Веллингтон, 20 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Новой Зеландии с 1 сентября станет возможна вакцинация от COVID-19 в возрастных группах 12−15 лет. Об этом 19 августа сообщило новостное агентство Associated Press.

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Отмечается, что до этого в стране можно было прививаться только лицам старше 16 лет.

Сообщение от новозеландских властей поступило в то время, когда вся страна находится в условиях локдауна из-за недавней вспышки коронавируса. Жесткий карантин был введен 17 августа после того, как в Новой Зеландии был обнаружен первый подтвержденный случай коронавируса за шесть месяцев.

Нулевым пациентом стал человек, вернувшийся из австралийского Сиднея в Окланд. В ходе пресс-конференции 20 августа премьер-министр Новой Зеландии Жасида Ардерн сообщила, что в стране локдаун будет продлен еще на пять дней.