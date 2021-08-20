Эребру, Швеция, 20 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Атмосфера дискотеки и вакцинация от COVID-19 — могут ли эти две вещи сочетаться? Оказалось, что да, по крайней мере, в Эребру (Швеция), где руководство местной клиники Conventum приняло решение использовать новый подход при иммунизации граждан, чтобы привлечь больше молодых людей. Об этом 19 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Мы хотели сделать сам процесс более увлекательным и не таким драматизированным», — заявил в интервью SVT управляющий клиникой Анки Олссон.

На кадрах видно, как в дискотечном зале висят гелиевые шары, огромный дискотечный шар, концертные огни, работает дымовая машина и играет музыка.

«Когда прививались пожилые люди, время для записи на прием заканчивалось быстро, но с более молодой целевой группой это немного сложнее, поэтому это такая форма маркетинга», — объяснил Олссон.