Стокгольм, 20 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Вечером 19 августа новостная служба SVT Nyheter, собрав весь материал из всевозможных предписаний правительства и санитарных служб, представила список антикоронавирусных ограничений, которые действуют в стране до сих пор.

Коронавирус

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Отмечается, что правительство Швеции так и не пошло на реализацию четвертой фазы по снятию ограничений, последние из которых перестали бы действовать в сентябре.

Общенациональные рекомендации заключаются в том, что все граждане должны оставаться дома в случае появления симптомов COVID-19, часто и тщательно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и работать по возможности удаленно.

Если граждане встречаются с людьми, с которыми обычно они не делят совместную жилплощадь, то им следует общаться максимально безопасным образом, то есть также соблюдать дистанцию и проводить время на открытом воздухе. По мнению властей, вакцинированные лица также должны этим основным советам. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция все еще может переноситься от человека к человеку в обществе и распространяться дальше.