Кишинёв, 20 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 19 августа выявили 426 случаев заражения коронавирусом в ходе 6146 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 263 500 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 254 649 человек, в том числе 197 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 501 пациента с COVID-19, из которых 47 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6338 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали десять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 485 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 6385 тестов. Выздоровевшими врачи признали 162 человек, скончались трое пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавию 19 августа доставили новую партию вакцины от COVID-19. В республику привезли 5850 доз препарата от Pfizer.