Стокгольм, 20 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, уровень распространение коронавирусной инфекции в стране снова растет, но все еще остается на низком уровне. Растет и количество людей, попадающих в реанимацию. Об этом 19 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

«Большинство людей, которые попадают в больницы либо не вакцинированы, либо имеют хроническое недомогание или болезнь», — заявил в ходе пресс-конференции представитель Государственного управления социальной защиты населения Томас Линден.

По словам представителя Агентства общественного здравоохранения Сары Байфорс, рост числа случаев инфицирования в Швеции имеет обусловлен тремя причинами.

«Это сочетание более заразного варианта, большого количества непривитых людей в обществе и в некоторой степени изменившееся поведение, когда люди стали больше общаться друг с другом», — отметила Байфорс на пресс-конференции.