Кишинёв, 20 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Молдавию доставили 5850 доз вакцины COVID-1, произведённой Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

(сс) Tim Reckmann Вакцина Pfizer

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Сообщается, что препарат доставили в Кишинёв 19 августа. Это — четвёртый транш из закупленной партии общим количеством 700 830 доз. Пока в общей сложности в Молдавию доставили 49 140 доз этой вакцины.

До того, как Кишинёв начал закупать вакцину от COVID-19, в республику доставили более 1 млн доз средств для прививки в качестве гуманитарной помощи. Более 100 тыс. доз доставили из России.

Стоит отметить, что вакцинация в Молдавии началась в марте. За время прививочной кампании было использовано более 1,2 млн доз. Полностью привиты более 620 тыс. человек.