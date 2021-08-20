На базах США в Южной Корее выявили 12 носителей коронавируса
Сеул, 20 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
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По их словам, коронавирус был выявлен у девяти американских военнослужащих и трёх членов их семей. В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.
Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1253.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2052 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 232 859.
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