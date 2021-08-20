Москва, 20 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 19 августа подешевела на 0,98%, до $66,60 за баррель. Снижению котировок способствовало укрепление доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Также нефть подешевела из-за быстрое распространение нового штамма коронавируса «Дельта» в Азии, Европе и США. Новые ограничительные меры снижают спроста нефть и темпы роста ВВП.

В Австралии зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки там выявили 754 новых случая COVID-19.

Большинство заболевших приходятся на Сидней, где продолжает действовать локдаун. Резкий рост заражений наблюдается в Тайланде, Малайзии, Японии, Германии и США.

Сегодня, 20 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $66,70 (+0,14%). 18 августа продавцы прошли поддержку $68,20.

Сейчас поддержкой выступает уровень 65,85. Если он не устоит и увеличатся продажи фьючерсов на нефть, то следующим целевым уровнем выступит $61,00.

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