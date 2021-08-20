Сеул, 20 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2052 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, в стране выявили 2001 локальный случай заражения и 51 завозной случай заражения. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 232 859.

Известно, что среднесуточное число новых случаев заражения превышает тысячу на протяжении 45 дней подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на шесть человек — до 2197 человек. Уровень смертности в Южной Корее составил 0,94%.

19 августа в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1540 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 202 775.