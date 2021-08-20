Новосибирск, 20 августа, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Новосибирские образовательные организации при стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации начнут новый учебный год в очном формате. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов.

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«Подготовка к началу нового учебного года находится на контроле правительства Новосибирской области, особое внимание уделяется созданию безопасных условий для детей. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет организовать учебный процесс в штатном режиме. Рекомендации в части мер безопасности остаются, но все классы на сегодняшний день могут учиться очно», — рассказал Нелюбов.

При этом в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации часть обучающихся могут быть переведены на очно-заочную, заочную форму обучения или может быть применена смешанная модель обучения. Это не коснётся первоклассников — на уровне начального общего образования (1−4 классы) организуют обучение детей очно при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.