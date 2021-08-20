США направят в Косово 35 тысяч доз вакцины от коронавируса
Вашингтон, 20 августа, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Представитель Белого Дома 19 августа заявил журналистам Голоса Америки (СМИ: ин. агент), что уже на эти выходные в Косово будет направлена партия в 35 тысяч 100 доз вакцины от коронавируса.
Иван Шилов ИА REGNUM
Джо Байден
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Отправка будет совершена в рамках программы COVAX и станет, по словам чиновника, частью работы США, направленной на победу над пандемией во всех уголках света.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил о том, что США закупили 500 миллионов доз вакцины Pfizer для стран с низким уровнем доходов. В Косово вакцинацию прошли уже около 400 тысяч человек.