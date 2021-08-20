Братание харцеров с наследниками СС «Галичина»* вызвало протест в Польше
Варшава, 20 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Польские организации — содружество «Лагерь Великой Польши», фонд «ПОМНИМ ВОЛЫНЬ» и ассоциация «Польша Свободы» — совместно организовали протест против позорной инициативы «Союза польских харцеров» (СПХ), который предложил «брататься» с украинской организацией «Пласт».
Как отмечают авторы протеста, «нам неизвестны мотивы «Союза польских харцеров» — тотальная ли это безграмотность и отсутствие исторических знаний или преднамеренные действия, но невозможно согласиться с тем, чтобы наследники Яна Бытнара (псевдоним «Рудый») сегодня братались с почитателями СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому мы совместно призвали штаб-квартиру СПХ немедленно прекратить эту акцию. Однако на тот случай, если ответственные за это люди не знают фактов, мы подготовили исторический экскурс. Наше открытое письмо было отправлено в СПХ, а также к сведению — в польские министерство образования и науки, Институт национальной памяти и СМИ. Мы едины против шельмования доброго имени Польши, а прежде всего — зверски убитых соотечественников, которые нынче взывают не о мести, а о памяти и исторической правде».
Выдержки из открытого письма к руководству СПХ представлены ниже:
«Союз польских харцеров» по своему статусу должен быть организацией патриотической, выполняющей воспитательную функцию. Таким образом, его действия должны быть направлены на воспитание молодежи в духе польскости, правды и традиций, формировать и воспитывать уважение к таким ценностям, как Родина, традиции, культура, уважение к другому человеку независимо от расы, происхождения и религии. Базируясь на этих ценностях, СПХ должен автоматически выступать противником любых нацистских, террористических и преступных организаций, нарушающих права человека.
Как же могло случиться, что организация с героической страницей в истории Польши, пользующаяся высоким авторитетом у нескольких поколений поляков, допустила эту позорную акцию — «Пламя братства»? Ведь получается, что именно СПХ укрепляет и пропагандирует дружбу и братство с террористической организацией, которой является украинский «Пласт». Неужели люди, ответственные за польскую молодежь, за ее воспитание в духе патриотизма и уважения к высшим ценностям, столь невежественны в истории Польши? Следует ли объяснять этот факт невежеством или незнанием истории? Или «Союз польских харцеров» не отдает себе отчета в том, что попросту лжет и оплевывает саму доктрину СПХ?
Это «Пламя братства» по иронии судьбы является символом сотен поджогов, которые, среди прочего, были совершены «пластовцами» на Волыни и в Восточной Малопольше во время Второй Польской республики. Нет оправдания появившимся сегодня голосам, которые объясняют, что, дескать, это было давным-давно, а сегодня ситуация изменилась, сегодня «Пласт» — это другая организация. Недопустимо брататься с организацией, которая и сегодня чествует убийц поляков из ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ставя «почетный» караул у памятников преступников-убийц, которая по сей день чтит убийц нацистской преступной организации СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нельзя дать согласие на то, чтобы идти общей дорогой с «Пластом», героями которого по-прежнему остаются лидеры ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены немецкого батальона «Нахтигаль» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Сегодня совместные акции у памятников петлюровцев, а завтра — почетные залпы для бандитов из СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? В то время как во всем мире нацистские организации подвергаются остракизму, СПХ организует акции «Пламени братства», открыто давая тем самым согласие почитателям ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пропаганду и поддержку традиций геноцида. Это не только невежество, но прежде всего стыд и позор! Это оскорбление тысяч жертв украинского террора. Это пренебрежение всеми моральными и этическими принципами. Это плевок в лицо жертвам геноцида от украинских рук на Восточных Кресах.
Во время Второй мировой войны польские харцеры отдавали свои жизни за Родину, в борьбе за свободу и независимость они подвергались пыткам в немецких лагерях и были истязаемы в гестапо. Они доблестно сражались с преступным захватчиком. А украинские «пластовцы» под защитой немцев убивали поляков на Волыни и в Восточной Малопольше. Сегодня, во время патриотических празднований различных исторических дат, мы вспоминаем об героизме польских харцеров и возлагаем цветы на их могилы … а «пластовцы» несут почетный караул у могил убийцам и памятников ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Мы призываем ответственных за позорную акцию «Пламя братства» одуматься и смыть это великое бесчестье с доброго имени польского харцера. Польшу терроризировали и массово убивали, она сражались на всех фронтах Второй мировой войны за вашу и нашу свободу, храбро противостояла любой неправедности, умирала в лагерях, на «фабриках смерти» и просто на улицах польских городов и деревень… Польский народ, который убивали только за то, что он не отказался от своего духа, своей Родины, не может сегодня брататься с наследниками, восхваляющими кровавую нацистскую идеологию.
Акция «Пламя братства» — это издевательский смех в лицо жертвам и позор для «Союза польских харцеров». Мы призываем тех, кто несет ответственность за эту акцию, уважать польские традиции и ценности, уважать этические и моральные принципы. Мы призываем к уважению для жертв и мучеников, погибших от рук украинцев — членов нацистских организаций. Мы призываем перестать закрывать глаза и признать тот факт, что те, кто до сих пор являются героями для украинского «Пласта», для нас — убийцы, чьи руки по плечи в крови тысяч поляков».
Подписавшиеся:
Фонд «ПОМНИМ ВОЛЫНЬ»
Катажина Соколовска
Содружество «Лагерь Великой Польши»
Мачей Выдрых
Ассоциация «Польша Свободы»
Дамиан Дзежиц