Тегеран, 20 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. 19 августа посол Ирана в Москве и заместитель министра иностранных дел России обсудили события в регионе, включая ситуацию в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

19 августа состоялась встреча посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в Москве Казема Джалали с заместителем министра иностранных дел России, а также специальным представителем президента России по Западной Азии Михаилом Леонидовичем Богдановым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу дальнейшего расширения двусторонних отношениях между Ираном и Россией, а также обсудили события в Западной Азии и регионе Персидского залива, включая Сирию, Ливан, Йемен и Ирак.

В ходе встречи Джалали и Богданов выразили твёрдую волю продолжить проведение встреч по вопросам, представляющим взаимный интерес обеих стран.