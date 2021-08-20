Тегеран, , 07:27 — REGNUM Власти Израиля хорошо понимают, что реакция Исламской Республики Иран на их угрозы болезненна, и их ожидает множество передовых ракет класса «точка-точка», заявил член иранского парламента 19 августа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Позиция израильского режима в мире никогда не была такой слабой», — заявил иранский законодатель, отметив: «Все стремящиеся к свободе люди мира знают, что происходящее на оккупированных территориях Палестины противоречит всем человеческим принципам».

«Израиль хорошо осознаёт, что реакция Исламской Республики на любые угрозы болезненна. Поскольку страна ничего не имеет в своём арсенале, она прибегает к угрозам в средствах массовой информации и пропаганде», — сообщил Моинуддин Саеди.

«Режим, который неоднократно терпел поражение от ливанской Хезболлы, не может угрожать Исламской Республике Иран, которая располагает передовыми ракетами», — заключил иранский депутат.