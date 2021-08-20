Тегеран, , 07:36 — REGNUM 19 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что уроки Ашуры направляют человечество в праведном стремлении к отстаиванию и защите прав народов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде сделал эти замечания в своем личном аккаунте в Twitter по случаю годовщины мученической смерти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда и третьего шиитского имама, в Кербеле около 14 веков назад, в день, известный как Ашура.

«Торжественные послания Ашуры о жертвенности во имя ценностей и истины, достойном сопротивлении тирании и настойчивости в соблюдении моральных принципов находили отклик на протяжении всей истории и вдохновляли совесть, стремящуюся к свободе и справедливости», — заключил иранский дипломат.

В этот день иранский шиитский народ оплакивает мученическую смерть своего третьего имама, надевая маски и соблюдая протоколы социального дистанцирования, чтобы предотвратить распространение смертельного вируса.

Мусульмане-шииты оплакивают первые 10 дней месяца Мухаррам. Пик их траурных церемоний приходится на 10-й день, известный как Ашура, когда имам Хусейн и его последователи погибли, сражаясь за права народов.