Тегеран, 20 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. 19 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что спустя 14 веков после события в Ашуре сопротивление угнетению и борьба за свободу продолжаются по всему миру. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф сделал эти замечания в своем официальном аккаунте в Twitter по случаю годовщины мученической смерти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда и третьего шиитского имама, в Кербеле в день, известный как Ашура, около 14 веков назад.

«Несмотря на желания длинной череды угнетателей, борьба с тиранией не закончилась в Кербеле в 670 году н. э.», — отметил министр иностранных дел.

В этот день иранский шиитский народ оплакивает мученическую смерть своего третьего имама, надевая маски и соблюдая протоколы социального дистанцирования, чтобы предотвратить распространение смертельного вируса.

Мусульмане-шииты оплакивают первые 10 дней месяца Мухаррам. Пик их траурных церемоний приходится на 10-й день, известный как Ашура, когда имам Хусейн и его последователи погибли, сражаясь за права народов.

Ашура является значимым событием для иранской шиитской общины, которая отмечает этот день на протяжении последних 14 веков.