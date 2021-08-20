Тегеран, 20 августа, 2021, 07:41 — ИА Регнум. 19 августа по всему Ирану прошли траурные церемонии в ознаменование годовщины мученической смерти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда и третьего шиитского имама. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Церемонии Ашуры проводились с соблюдением медицинских протоколов в то время, когда в стране наблюдается всплеск смертности от коронавирусной инфекции (COVID-19). Это уже второй год, когда церемония Ашуры проводится на фоне пандемии коронавируса.

В этот день иранский шиитский народ оплакивает мученическую смерть своего третьего имама, надевая маски и соблюдая протоколы социального дистанцирования, чтобы предотвратить распространение смертельного вируса.

Мусульмане-шииты оплакивают первые 10 дней месяца Мухаррам. Пик их траурных церемоний приходится на 10-й день, известный как Ашура, когда имам Хусейн и его последователи погибли, сражаясь за права народов.

Ашура является значимым событием для иранской шиитской общины, которая отмечала этот день на протяжении всей истории.